شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحان الاستاتيكا للثانوية على جروبات الغش.. والتعليم تتابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت صفحات الغش الإلكترونى أجزاء من أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بعد بدء لجنة الامتحان، فينا يتتبع فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

وبدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحانات مادتى، الاحياء والاستاتيكا، حيث يؤدى قرابة 393 ألف الامتحان من العاشرة صباحا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى علوم فى العاشرة من صباج اليوم، الامتحان في مادة "الأحياء" بإجمالى 292 ألف و428 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب شعبة رياضيات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالب وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وانتهى طلاب الشعبة الأدبية من امتحاناتهم حيث أدى الطلاب 29 يوليو أخر امتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يستمر طلاب الشعبة العلمية فى امتحانات الثانوية العامة حتى الإثنين المقبل 2 أغسطس حيث يؤدى طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان التفاضل والتكامل.