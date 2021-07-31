شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. خطة تحويل ورش الصيانة بالسكة الحديد لشركات مساهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: "التموين" تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات الصحة تكشف عن نسخة شهادة تطعيم لقاح كورونا المميكنة بنظام بـQR code الصحة تقدم التوعية لأكثر من 100 ألف مواطن بالمدن الساحلية بمطروح.. صور غدا ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 بدء تسليم قطع أراضى بيت الوطن فى القاهرة الجديدة للعاملين بالخارج الأحد المقبل تعرف على خطة تحويل ورش الصيانة بالسكة الحديد لشركات مساهمة "الهجرة" ترد على استفسارات مصريي الخارج عن الجوازات والجنسية الثانية.. فيديو المستشفيات التعليمية تدشن أحدث وحدة لمناظير الجهاز الهضمى في "أحمد ماهر" دفعة جديدة من عربات المترو المكيفة الواردة للخط الثالث تصل الأسبوع المقبل