شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الأسئلة المتداولة على جروبات الغش للأحياء واستاتيكا غير حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما تروج له صفحات الغش الإلكترونى من زعمها، تسريب امتحان مادتى الأحياء والاستاتيكا للثانوية العامة، استمرار لمسلسل استفزاز الطلاب وأولياء أمورهم منذ انطلاق الامتحانات، موضحة أنه لا صحة لتسريب أى أسئلة على الاطلاق منذ انطلاق الاختبارات 10 يوليو الجارى، مشددة على أن الأسئلة المتداولة لامتحان مادتى الأحياء والاستاتيكا لا تخص الاختبار الحقيقى، لأن الأسئلة مؤمنة على أعلى مستوى.



ويؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى علوم فى العاشرة من صباج اليوم، الامتحان في مادة "الأحياء" بإجمالى 292 ألف و428 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب شعبة رياضيات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وانتهى طلاب الشعبة الأدبية من امتحاناتهم حيث أدى الطلاب 29 يوليو أخر امتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يستمر طلاب الشعبة العلمية فى امتحانات الثانوية العامة حتى الإثنين المقبل 2 أغسطس، حيث يؤدى طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان التفاضل والتكامل.