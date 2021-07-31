شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" 202 مليون جنيه لإنشاء 41 مشروعا بمركز مغاغة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا إن مشروعات مبادرة حياة كريمة تسير بسرعة كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

وأوضح الشهاوى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ مليار 419 مليون جنيه فى 5 مراكز وهى دير مواس وملوى وأبوقرقاص والعدوة ومغاغة وأن تكلفة المشروع بمركز مغاغة تبلغ 202مليون جنيه وتشمل 41مشروع مد وتدعيم بخطوط مياه للمناطق المحرومة بطول 138كم بالإضافة إلى 2 مشروع مد وتدعيم لخطوط الصرف الصحى للمناطق المحرومة وإنشاء محطة مياه بجزيرة شارونة بطاقة انتاجية 8 آلاف متر مكعب فى اليوم لتغذية منطقة شرق النيل ليصل إجمالى المشروعات المنفذه بالمركز إلى 44 مشروعا.

وأكد الشهاوى انتظام العمل بكافة المراكز المستهدفة خلال هذه المرحلة لإنجاز كافة الأعمال طبقا للجداول الزمنية المحددة.