شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تتسلم أسئلة الأحياء والاستاتيكا للثانوية العامة استعدادا للامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت المدارس المخصصة كمقار للجان امتحانات الثانوية العامة، قبل قليل، أسئلة امتحان مادتى الأحياء والاستاتيكا، لطلاب الشعبة العلمية، استعدادا للامتحان الذى ينطلق فى العاشرة صباحا، حيث شهدت رحلات نقل الأسئلة تأمين كامل من قبل أفراد الأمن الإدارى والشرطة من لحظة خروجها من مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى المدارس "لجان السير"، كما تابعت غرف العمليات فى الإدارات والمديريات ووزارة التربية والتعليم وصول الأسئلة وتأمينها من قبل رؤساء لجان السير حتى فتح المظاريف قبل بدء الامتحان بدقائق.

ويؤدى اليوم السبت 31 يوليو الجارى، طلاب الثانوية العامة الشعبة (العلمية علوم) الامتحان في مادة "الأحياء" بإجمالى 292 ألف و428 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة (العلمية/الرياضيات) امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وانتهى طلاب الشعبة الأدبية من امتحاناتهم حيث أدى الطلاب 29 يوليو أخر امتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يستمر طلاب الشعبة العلمية فى امتحانات الثانوية العامة حتى الإثنين المقبل 2 أغسطس حيث يؤدى طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان التفاضل والتكامل.