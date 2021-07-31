شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة النووية: 4 اختبارات ممكينة لمنع المجاملات لاختيار المتقدمين لوظائف الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة المحطات النووية، أن المتقدمين لوظائف الضبعة سيخضعون لـ4 اختبارات ممكينة لمنع المجاملات، والتى حددتها الهيئة لاختيار المتقدمين للوظائف التى تم الإعلان عنها لشغل 300 وظيفة من مختلف التخصصات والمجالات، ومن المقرر أن يخضع المتقدمون الذين سوف يستوفون الشروط لهذه الاختبارات الممكنة للمؤهلات العليا:

1-اختبار فنى تخصصي على الحاسب الآلى

2- اختبار لغة بمعهد اللغات

3- اختبار سمات شخصية مميكن

4- اختبار مواجهة من لجنة عليا برئاسة رئيس هيئة المحطات النووية وأعضاء من جهات متنوعة.

وكان الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، كشف أن الإعلان الخاص بالوظائف التى تم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة تم خلال طلب 300 وظيفة فى مختلف المجالات و التخصصات ، كاشفا أنه سيتم العمل وفقا لحاجة العمل سواء بالقاهرة أو بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك وظائف لـ3 رؤساء قطاعات و3 مديرعام بالإضافة إلى 35 وظيفة بالمكافأة الشاملة، لافتا إلى أنه سيتم قبول كافة الطلبات وعمل الاختبارات لجميع المتقدمين لاختيار الأفضل لهذه الوظائف.

