شكرا لقرائتكم خبر عن 933 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية.. منها 112.8 مليار لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ عدد الهيئات العامة الاقتصادية (55) هيئة تقدر استثماراتها بخطة العام المالى 2021/2022 بنحو 269.3 مليار جنيه، بنسبة 21.5% من إجمالى الاستثمارات العامة المقدرة بنحو 933 مليار جنيه.

وتستأثر الهيئة القومية للأنفاق وحدها بنحو 42% من إجمالى استثمارات الهيئات الاقتصادية بقيمة 112 مليار و841.5 مليون جنيه، وذلك مرده كثرة المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها، وارتفاع الكثافة الرأسمالية للأعمال، وحرص الهيئة على تسريع إنجاز مراحل مد خطوط الأنفاق خلال عام الخطة.

وتحظى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنحو 22% من قيمة الاستثمارات الكلية للهيئات الاقتصادية، وتوجه لتنفيذ عديد من المشروعات القومية، واستكمال الأعمال المعنية بالمرافق العامة القائمة من إنشاءات وتوسعات ومشروعات إسكان بالعاصمة الإدارية، وغيرها من المجتمعات العمرانية الجديدة.

فيما تحتل الهيئة القومية لسكك حديد مصر المرتبة الثالثة باستثمارات تربو على 27 مليار جنيه، بنسبة تعادل 10% من الاستثمارات الكلية للهيئات الاقتصادية، وتحظى هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة بنحو 22.7 مليار جنيه، بنسبة 8% من الاستثمارات الكلية للهيئات الاقتصادية.