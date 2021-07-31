شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 55 رحلة طيران الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت، ولمدة الأسبوع، لاستقبال 55 رحلة طيران دولية وداخلية من عدة مطارات مختلفة تقل على متنها المئات من السياح الأجانب من عدة دول مختلفة.

وكشفت جداول الرحلات الأسبوعية الخاصة بمطار مرسى علم الدولى أن رحلات الطيران التى تصل المطار خلال الأسبوع المقبل من المقرر أن يستقبل المطار 43 رحلة طيران دولية و 12 رحلة داخلية، وذلك خلال هذا الأسبوع بداية من 31 يوليو حتى 6 أغسطس.

وأكدت جداول الرحلات أن من المقرر أن تصل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة تشيكى 17 رحلة بولندى و8 رحلات أوكرانية وآخرى سويسرا ورحلة من المجر، بجانب 12 رحلة طيران داخلية تابعة لشركة مصر للطيران.