شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المخزون الاستراتيجى لأدوية كورونا بالمستشفيات آمن ومتوفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن المخزون الاستراتيجي لأدوية علاج الكورونا آمن ومتوفر بالمستشفيات الخاصة باستقبال المشتبه في إصابتهم بكورونا، مشيرة إلى أنه تم تأمين المخزون الاستراتيجى من الأدوية بمستشفيات العزل.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتوفير جميع الاحتياجات على المستوى المحلي خاصة أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا المستجد، وأدوية الطوارئ، والمستلزمات الطبية والوقائية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.