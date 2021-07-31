شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الأمريكية تتهم متدربا بتدمير حاملة طائرات قيمتها مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت البحرية الأمريكية اتهامات ضد بحار فيما يتعلق بحريق دمر حاملة الطائرات الأمريكية بونهوم ريتشارد فى سان دييجو فى يوليو الماضى، وفقا لشبكة ايه بى سى.

قال شون روبرتسون المتحدث الرسمى باسم الأسطول الثالث فى بيان: "الأدلة التى تم جمعها أثناء التحقيق كافية لتوجيه جلسة استماع أولية وفقًا للإجراءات القانونية بموجب نظام القضاء العسكرى. كان البحار عضوًا فى طاقم بونهوم ريتشارد فى ذلك الوقت وهو متهم بإشعال النار".

وبحسب البيان، فإن نائب الأدميرال ستيف كوهلر، قائد الأسطول الثالث، ينظر فى توجيه اتهامات للمحكمة العسكرية، وقال روبرتسون إن الأدميرال حدد جلسة استماع أولية قبل أى إجراءات محاكمة "بما فى ذلك ما إذا كان هناك سبب محتمل للاعتقاد بارتكاب جريمة أم لا وتقديم توصية بشأن الفصل فى القضية".

قال روبرتسون لشبكة ABC News إن البحار المتهم، وهو بحار متدرب متهم بإشعال الحريق عمدا والمخاطرة بسفينة بموجب المادتين 126 و110 من القانون الموحد للعدالة العسكرية، لكنه غير محتجز حالياً.

فى نوفمبر الماضى، قال مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC News إن المحققين استجوبوا بحارًا بشأن حريق محتمل بعد أن بدأ حريق السفينة الكارثى، ولم يقل روبرتسون ما إذا كان هذا هو نفس الشخص الذى يتم توجيه الاتهام إليه الآن.

وأعلنت البحرية أواخر العام الماضى أنها ستتخلص من السفينة الهجومية البرمائية القديمة التى دخلت الخدمة فى عام 1998 بتكلفة 750 مليون دولار ومع التعديل فى 2020 دولار وصلت إلى 1.2 مليار دولار.

وكانت الأضرار التى لحقت بالسفينة من النيران التى استمرت يومًا، أكبر من أن يتم إصلاحها بالنسبة لسفينة كانت فى الخدمة بالفعل لمدة ربع قرن تقريبًا، وفقًا للبحرية.