شكرا لقرائتكم خبر عن آخر خسوفات 2021.. ترقبوا خسوف جزئى للقمر 19 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية خاصة الكسوف والخسوف على موعد مع خسوف جزئي للقمر الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021 م.

وهذا الخسوف يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا، ويغطي ظل الأرض 97% تقريبا من سطح القمر.

ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها ( شمال أوربا - شرق أسيا - قارة أستراليا - الأمريكتين - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي - القارة القطبية الشمالية).

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ست ساعات ودقيقتين تقريبا.

ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وثمان وعشرون دقيقة تقريبا، ولا يمكن رؤيتة في مصر)، ويكون الخسوف الجزئي التالى في 28 أكتوبر 2023 م .

والكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى، و يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتاكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

ويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد .

كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا .