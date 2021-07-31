شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قدم صحيح": نستهدف فحص وتقديم العلاج لـ 100 ألف مصاب بالسكر خلال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن مرضى السكر يتجاوز عددهم 8.6 مليون مصاب بالسكر، وينتج عن قلة الوعى والكشف الدورى، وينتج عنه القدم السكرى، وما يقرب من 10% حوالي 9 ملايين مواطن مصابين، لذلك تم إطلاق مبادرة قدم صحيح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حصاد الأسبوع المذاع على قناة اكسترا نيوز: نستهدف خلال العام الحالى فحص وتقديم العلاج لـ 100 ألف مواطن مصابين بالسكر، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات وهدفه الحماية والتوعية وإنشاء غرف كاملة للكشف عن المرض.

وتابع أن هناك تعاونا مباشرا مع الجامعات المصرية، لتخصيص غرف كاملة بالمستشفيات للكشف عن القدم السكرى والسكر فى قرى حياة كريمة، وجميع أرجاء الجمهورية، وهناك قوافل طبية سيتم تحريكها على القرى، وأن 15101 الرقم المخصص للاستفسارات على مبادرة قدم صحيح، وهناك انضمام لكل مؤسسات الدولة فى المبادرة.

وأوضح أنه عند بتر القدم السكرى للمريض سيتم توفير له أطراف صناعية لمواصلة حياته، وسيتم إطلاق حملة كبيرة للتوعية، وهناك دعم كبير من رئيس مجلس الوزراء للمبادرة، والقطاع الخاص هو الممول والشريك الرئيسى للمبادرة.