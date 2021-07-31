شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ما تبقى من جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى طلاب الثانوية العامة 2021، من امتحان عدد من المواد الدراسية منذ انطلاق الاختبارات فى 10 يوليو الجارى. نقدم فى التقرير التالى المواد المتبقية بجدول اختبارات الثانوية والمواد التى تم اختبارها.

- طلاب الشعبة العلمية يتبقى لهم يومان اختبار كالتالى:

السبت 31 يوليو: مادة الأحياء ومدتها ثلاث ساعات - ومادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" ومدتها ساعتان.

الاثنين 2 أغسطس: مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة ومدتها ثلاث ساعات - ومادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" ومدتها ساعتان.

- طلاب الشعبة الأدبية: لم يتبق لهم مواد اختبار بعد انتهاء آخر اختبار لهم فى مادة اللغة الأجنبية الأولى أمس الخميس.

كان طلاب الثانوية العامة بشعبتيها قد أنهوا عددا من المواد وهى كالتالى :

ـ انتهاء امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية.

ـ انتهاء الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين.ـ انتهاء أمتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

ـ انتهاء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لعلمى رياضة.

ـ انتهاء امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

ـ انتهاء الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

ـ انتهاء اختبار مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية.

ـ انتهاء امتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

ـ انتهاء امتحان الفيزياء للشعبة العلمية.

ـ انتهاء امتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ـ انتهاء امتحان الديناميكا للشعبة العلمية.

ـ انتهاء امتحان اللغة الأولى للشعبة الأدبية.