شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: استشرت رئيس الحكومة السابق فى قراراتى الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسى، قيس سعيد، إنه استشار رئيس الحكومة السابق فى القرارات التى اتخذها، مؤكدا أن تونس دولة قائمة على القانون، وأن هناك من سرق أموال الشعب وعليه إعادتها، وهناك من تقاسم أموال الشعب، وأن من يتحدث عن خرق الدستور "كاذب".

وأضاف الرئيس التونسى، خلال حواره مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، لم يتم اعتقال أى أحد إلا من كانت عليه قضايا، ولم أتركهم يهددون المؤسسات وينهبون الشعب التونسى، وما يخرج من تصريحات بأنهم سينزلون إلى الشارع هو أمر لن نقبله، ونحن الآن أمام مسؤولية أمام الله والشعب.

ووجه حديثه إلى 3 صحفيين أجروا معه الحوار قائلا: "مارسوا عملكم فى بلادى بكل حرية".