شكرا لقرائتكم خبر عن %77 من القراء يتوقعون فوز الأهلى بلقب الدورى بعد تقليص الفارق مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل ينجح الأهلى فى الحفاظ على لقب الدورى بعد تقليص الفارق مع الزمالك لـ3 نقاط؟"، توقع غالبية القراء نجاح الأهلى فى الحفاظ على لقب الدورى بعد تقليص الفارق مع الزمالك لـ3 نقاط.

وتوقع 77% من القراء نجاح الأهلى فى الحفاظ على لقب الدورى بعد تقليص الفارق مع الزمالك لـ3 نقاط، بينما توقع 23% من القراء فوز الزمالك بلقب الدورى الذى يتصدر ترتيبه منذ بداية الموسم.