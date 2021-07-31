شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب المتقدمين.. اجتياز الكشف الطبى شرط القبول بكلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترطت أكاديمية الشرطة فى الطلاب المتقدمين للالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، أن يجتاز الطالب بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.