شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن عن توافر وظائف بالشركات والقطاع الخاص.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن توافر فرص عمل بشركات القطاع الخاص والمصانع من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، على أن يتقدم الراغبون لمقر الجهاز بميدان الجيزة.

وشملت الوظائف " مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - عضو فريق - شيفات بيتزا وشيفات كريب" ، والعمل 9 ساعات - يوجد تأمين اجتماعى وصحى، الوظائف للذكور فقط ، ومطلوب خبرة فى نفس الوظيفة عدا عضو الفريق".

وأكدت المحافظة، أنه على الراغبين الحضور لمقر تشغيل الشباب بـ 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، يوميا من الأحد للخميس من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.