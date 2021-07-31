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محافظة الجيزة تعلن عن توافر وظائف بالشركات والقطاع الخاص.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن توافر فرص عمل بشركات القطاع الخاص والمصانع من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، على أن يتقدم الراغبون لمقر الجهاز بميدان الجيزة.

 

وشملت الوظائف " مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - عضو فريق - شيفات بيتزا وشيفات كريب" ، والعمل 9 ساعات - يوجد تأمين اجتماعى وصحى، الوظائف للذكور فقط ، ومطلوب خبرة فى نفس الوظيفة عدا عضو الفريق".

 

وأكدت المحافظة، أنه على الراغبين الحضور لمقر تشغيل الشباب بـ 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، يوميا من الأحد للخميس من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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