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شروط وطريقة التحويل إلكترونيا من مدرسة لأخرى بالقاهرة.. اقرأ التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - https://www.cairogovresults.com/Transfers/Index

 

شروط وطريقة التحويل:

- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات (رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام ) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط .

- أى تحويلات أو إجراءات أو بيانات تتم خارج الاطار الذى تم تحديده بالبند السابق لاغية.

- صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

- في حالة وجود اي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل)

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية إحدى الرغبات طبقا للكثافات.

- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد اسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة .

-على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) و الأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات.

- يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت اي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.

 

 للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:

- نتائج التنسيق علي مرحلتين الاولى في شهر (أغسطس) و الثانية في شهر (سبتمبر) و على ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع .

- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.

- على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.

- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

- علي ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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