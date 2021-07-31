شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للسكن بالمدينة الجامعية فى حلوان × 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مدن جامعة حلوان لاستقبال طلبات تسكين الطلاب للعام الجامعي 2021 - 2022، حيث تبدأ أعمال التقديم عبر الموقع الالكترونى للطلاب القدامى اعتبارا من السبت الموافق 7-8-2021 حتى الثلاثاء 17-8-2021.

وفيما يلى يستعرض" الخليج 365" الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية وما يجب أن يشتمل الملف عليه:-

1- عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر

2- عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب

3- عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات

4- بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها

5- على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق

6- صورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل بالنسبة للطلاب الجدد

7- عدد (12) صورة شخصية للطالب

8- إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى

9- صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة

10- استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.