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الأوراق المطلوبة للسكن بالمدينة الجامعية فى حلوان × 10 نقاط

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القاهرة - سامية سيد - تستعد مدن جامعة حلوان لاستقبال طلبات تسكين الطلاب للعام الجامعي 2021 - 2022، حيث تبدأ أعمال التقديم عبر الموقع الالكترونى للطلاب القدامى اعتبارا من السبت الموافق 7-8-2021 حتى الثلاثاء 17-8-2021.

 

وفيما يلى يستعرض" الخليج 365"  الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية وما يجب أن يشتمل الملف عليه:-

 

1- عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر

2- عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب

3- عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات

4- بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها

5- على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق

6- صورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل بالنسبة للطلاب الجدد

7- عدد (12) صورة شخصية للطالب

8- إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى

9- صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة

10- استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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