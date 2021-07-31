شكرا لقرائتكم خبر عن %135.8 معدل نمو مخصصات الاستثمارات الكلية فى آخر 6 سنوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت جملة الاستثمارات المستهدفة بموازنة العام المالى 2021/2022 نحو 1.25 تريليون جنيه، وقد شهدت مخصصات الاستثمارات زيادة كبيرة خلال الـ6 سنوات الأخيرة (16/2017 – 21/2022)، حيث بلغت الزياد في جملة الاستثمارات خلال تلك الفترة نحو 720 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ نحو 135.8%.

ونستعرض فيما يلى مراحل نمو مخصصات الاستثمارات الكلية خلال الفترة منذ 16/2017 وحتى 21/2022:

16/2017 بلغت جملة الاستثمارات 530 مليار جنيه

17/2018 بلغت جملة الاستثمارات 739.1 مليار جنيه

18/2019 بلغت جملة الاستثمارات 969.3 مليار جنيه

19/2020 بلغت جملة الاستثمارات 804.4 مليار جنيه

20/2021 بلغت جملة الاستثمارات 826.8 مليار جنيه

21/2022 مستهدف أن تبلغ جملة الاستثمارات 1.25 تريليون جنيه