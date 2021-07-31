شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح باب التقدم للنداء البحثى الأول لمنحة الابتكار فى العلوم التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، فتح باب التقدم للنداء البحثي الأول لمنحة "الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع" كأحد آليات التمويل التنافسي التي تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين بهدف تعظيم الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي وتوظيفها لخدمة التنمية في المجتمع المصري في ضوء رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن تستمر فترة تلقي المُقترحات البحثية حتى 26 أغسطس 2021، وذلك طبقاً للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وكانت وزارة التعليم العالى، أكدت أن هذا النداء يتيح المجال لاستخدام علوم الصدارة والتكنولوجيا البازغة في تطبيقات علوم المواد الحديثة، في الصناعة والزراعة والطاقة، والأمن الغذائي والتكنولوجيات الزراعية الحديثة، وإنتاج وتخزين الطاقة، والعلوم الطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن يتم اختيار أفضل المقترحات البحثية المُقدمة بواسطة لجنة من المُحكمين المتخصصين في المجال العلمي، وسيستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه.