تعرف على أعياد القديس مارمرقس الرسول مؤسس الكنيسة الأرثوذكسية فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر القديس مارمرقس الرسول مؤسس الكنيسة الأرثوذكسية فى مصر، ويطلق عليه اسم مرقس البشير، حيث كان الكاتب للسفر الثانى من العهد الجديد إنجيل مرقس ولذلك يلقب بالانجيلى. ويوجد للقديس مارمرقس الرسول أعياد مختلفة طوال العام في التقويم القبطى تتمثل فى 1 - استشهاد مارمرقس الرسول أول باباوات الإسكندرية (30 برمودة) 2 - استلام رفات مارى مرقس فى روما (15 بؤونة) 3 - عودة رفات القديس مارمرقص (17 بؤونة) 4 - افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبا رويس (18 بؤونة) 5 - إقامة أول قداس حبري بالكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبا رويس (19 بؤونة) 6 - ظهور رأس مارمرقص الإنجيلى وتكريس كنيسته (30 بابة) 7 - عودة رأس القديس مار مرقص الرسول (8 طوبة)