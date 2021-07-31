شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن أول محطة لرصد مستويات الضوضاء بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة البيئة من إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية بالفيوم، بالتعاون والتنسيق مع المحافظة، وفى إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى بإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تفاصيل المحطة ومدى فائدتها.

1- انشاء المحطة يأتى استكمالاً لأعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية.

2- تهدف إلى تقييم الوضع الحالى لمستويات الضوضاء البيئية بمحافظة الفيوم والاستفادة من هذه النتائج في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء.

3- عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بلغ 36 محطة موزعة على مستوى الجمهورية.

4- يتم بذل جهود كبيرة لتطوير الشبكة القومية لرصد الضوضاء وتقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء ضمن خطة وزارة البيئة وجهازها التنفيذى للتوسع فى عمليات الرصد البيئى لمستويات الضوضاء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى لها .

5- تهدف الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء إلى تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة لها.

6- يتم العمل على إنشاء قاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة المنشآت جديدة والمشروعات القومية الكبرى كالطرق السريعة والكباري والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.