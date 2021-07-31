شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أب فلسطينى من غزة ويتكفل بعلاج طفلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناشدة أب فلسطينى من قطاع غزة طالب بعلاج طفلته التى تُعانى من مرض جلدى خطير.

ووجه المواطن الفلسطينى محمود الدبس والد الطفلة بيان في تصريحات خاصة لليوم السابع الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكفله بعلاج ابنته في مصر، معربا عن حبه وتقديره واحترامه الكامل للرئيس السيسى للاستجابة لمناشدته واصفا إياه بالرئيس الإنسان، وكذلك على دعمه الدائم لقطاع غزة بصفة عامة وشعبها بصفة خاصة.

وستغادر الطفلة "بيان" قطاع غزة إلى القاهرة يوم الأحد القادم عبر معبر رفح البري.

وكانت عائلة الطفلة الفلسطينية "بيان محمود" قد نشرت مناشدة لعلاجها وهي كالآتي "الأخوة والأخوات في مصر، هذه الطفلة الفلسطينية "بيان" من غزة تُعاني من مرض جلدي وحالتها خطيرة ويجب تحويلها إلى مصر للعلاج لعدم توفره في غزة، ولا تملك عائلتها ثمن السفر أو توفير العلاج لها".