شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مناقصة رقم 4 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و 1000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 أكتوبر 2021، وجلسة فض المظاريف يوم 3 أغسطس المقبل، لطرحه على بطاقات التموين، وأيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك من شركات التكرير والتعبئة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد استمرت اليوم الجمعة، في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بمحافظات الوجه القبلي لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، بجانب أيضا الاستمرار في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يوليو الجاري.