شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تواصل إنشاء بحيرة صناعية وحاجز ترابى وسدين لحماية وادى عبادى من السيول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بإسنا التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، متابعة العمل فى عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز ترابى و 2 سد ركامي)، لحماية وادى عبادى 3ب من أخطار السيول، بمركز إدفو بمحافظة أسوان.
أما المحور الثانى فى التعامل مع ملف السيول بتعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية من خلال استقطاب ما يمكن استقطابة من مياه الأمطار المسببة للسيول ، وتخزينها في بحيرات صناعيه لاستخدامها من قبل المجتمعات المحليه، لافتا الي إن مشروعات الحماية من مخاطر السيول بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء تحقق 5 أهداف، منها الاستفادة من حصاد المياه أمام بحيرات التخزين لسدود الإعاقة وتنمية الموارد المائية للمناطق البدوية، وتحقيق أقصي إستفادة منها في أنشطة رعوية أو تلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات البدوية بها، وحماية المنشات الاقتصادية والسياحية وشركات البترول ومطار الغردقة الدولى.