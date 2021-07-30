شكرا لقرائتكم خبر عن الفيروسات الكبدية: اهتمام كبير بتجديد المراكز الصحية بمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الله المنسق الطبى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن الدولة كان لديها تحد كبير بأنها من الدول الأعلى فى إصابات فيروس سى، حتى وصلت إلى الدول الأولى للقضاء على فيروس سى على مستوى العالم، ورائدة فى تقديم الرؤية لدول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حصاد الأسبوع المذاع على قناة اكسترا نيوز، أنه خلال 30 مبادرة لفيروس سى فحص أكثر من 50 مليون مواطن، وتم تقديم علاج الفيروس بالمجان للمرضى الذين وجد أنهم مصابين بالفيروس، ونحن بصدد برنامج خبرات لتصديره للدول الأفريقية لعلاج فيروس سى، لأكثر من 10 دول بالقارة.

وتابع: نستخدم أحدث التقنيات العالمية فى الكشف عن فيروس سى، بالإضافة إلى أن الشركات الوطنية بدأت تصنيع فيروس سى وبمبلغ قليل عن الأدوية التى يتم استيرادها من الخارج، وذلك بفارق كبير جدا فى الأسعار، وتم علاج المواطنين فى عامين فقط.

وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا جدا للتطوير والإحلال وتجديد المراكز الصحية بمبادرة حياة كريمة.