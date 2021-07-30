شكرا لقرائتكم خبر عن استخدمي غسالة الأطباق بهذه الطريقة لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ربة المنزل باتباع بعض الخطوات البسيطة أثناء استخدام غسالة الأطباق لتقليل استهلاك الكهرباء، وبالتالي خفض قيمة الفاتورة الشهرية ، وهى كالاتي:

1- اشتري غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA.

2- اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.

3- يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية.

4- تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة اطباق، فهذا سيجبرها على التوقف عن العمل تماما قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف لأن عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.