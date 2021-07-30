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استخدمي غسالة الأطباق بهذه الطريقة لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة

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القاهرة - سامية سيد - نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ربة المنزل باتباع بعض الخطوات البسيطة أثناء استخدام غسالة الأطباق لتقليل استهلاك الكهرباء، وبالتالي خفض قيمة الفاتورة الشهرية ، وهى كالاتي:

 

 

 

1- اشتري غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA.

 

 

2- اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.

 

 

3- يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية.

 

 

4- تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة اطباق، فهذا سيجبرها على التوقف عن العمل تماما قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف لأن عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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