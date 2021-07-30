شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تلتحق بالكلية الإكليريكية وتتعلم اللاهوت.. اعرف مواعيد التقديم والشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الكلية الإكليريكية إحدى المؤسسات التعليمية الهامة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، حيث يقع يضم 4 قاعات للدروس (مدرجات) إلى جانب جناح الإدارة، وغرف لأعضاء هيئة التدريس (حجرة لكل قسم)، وكذلك معمل خاص للغات على أحدث طراز ومعمل للحاسب الآلى، كما يضم كنيسة على اسم البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس.



الكلية الإكليريكية

وأعلن الأسقف العام الأنبا ميخائيل عن شروط الالتحاق بالكلية بالقسم النهارى ألا يزيد سنه عن 27 عاماً وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية بكالوريوس أو ليسانس وألا يكون غير مرتبط بخطبة أو زواج قبل الإلتحاق بالكلية.

ويتضمن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية الإكليريكية صورة من المؤهل الجامعى – صورة الرقم القومي سارية شهادة الميلاد – 4 صور شخصية حديثة – تزكية اب الاعتراف – ملئ طلب الالتحاق موقعا من المتقدم، وأن يتعهد بعدم الزواج خلال تلك الفترة.

وأوضحت الكلية أن تقديم الأوراق يبدأ من الاثنين 2 أغسطس وحتى السبت 21 أغسطس يوميا من 10 صباحاً إلى 2 ظهرا ما عدا يوم الأحد من 6 إلى 8 مساءً.

تبلغ مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات، ويحصل بعدها الطالب على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية، علاوة على الدراسة فإن طالب القسم النهارى يخضع لبرنامج روحي يومى، من صلوات وقراءة وقداسات، أى أن التكوين يشمل الناحية الروحية والعلمية.

وتعتبر السنة الأولى سنة اختبارية إذا رسب فيها الطالب يفصل نهائيا من الكلية.

ويعتبر الرسوب فى السنوات اللاحقة للسنة الأولى إخفاق الطالب فى أكثر من 3 مواد، وهذا بالنسبة للقسم النهارى، بينما البقاء للإعادة بالنسبة القسم الليلى فإنه بالرسوب فى 5 مواد.

وتولى الكلية اهتماما بالغا بالسلوك لمنضبط للطالب، والذى لا يحصل على التقدير اللائق لا يسمح له بدخول امتحانات آخر العام الد ارسي. وتعطي له فرصة لعام اخر ،لأنه يجب أن يكون قدوة ومثالاً يؤهله بأن يكون خادماً ومسئولاً عن شعب .

بالنسة للإنتظام الد ارسى للطالب: تشترط الكلية نسبة 90% كحد أدنى للحضور، و75 % للقسم المسائى بدونها لا يجوز للطالب أن يتقدم إلى امتحان أخر العام مع فرقته.

ويدرس الطالب مواد مثل الكتاب المقدس وأقوال الآباء واللاهوت النظرى والعقيدى والروحى واللاهوت الأدبى والمقارن وتاريخ الأديان وتفسير العهدين الجديد والقديم، بالإضافة إلى علوم الوعظ والتسبحة والألحان والأحوال الشخصية واللغات القبطية والإنجليزية واليونانية والعبرية والعربية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة.