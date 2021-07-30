شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن نسخة شهادة تطعيم لقاح كورونا المميكنة بنظام بـQR code والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن نسخة الشهادة الإلكترونية، المقرر منحها للمواطنين المسافرين للخارج، التي تفيد تلقيهم لقاح فيروس كورونا، وذلك لتسهيل مهمة السفر للخارج للمواطنين، خاصة بعد وضع بعض الدول اشتراطات محددة لدخولها، منها الحصول على لقاح كورونا.

وكانت أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي ما سيتم توريده من لقاحات كورونا خلال الفترة من أغسطس المقبل وحتى نهاية العام، يصل إلى 148.2 مليون جرعة، ما يكفى لتطعيم 83.7 مليون مواطن.

وناشدت وزارة الصحة، المواطنين، لحجز لقاحات كورونا في مصر، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

يذكر أنه تم تجهيز 125 مكتبا للقاحات المسافرين للخارج، موزعة على جميع محافظات الجمهورية، بالتجهيزات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـQR code، لتقديم اللقاحات للمسافرين.