علاج للكبد والكلى والقلب.. استشاري مناعة: التبرع ببلازما الدم مشروع قومي مهم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، أن التبرع بالبلازما أمر له أهمية كبيرة، مشيرة إلى أن مكونات بلازما الدم متعددة وأهمها الأجسام المناعية المضادة، والتي سبق استخدامها في التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.

وقالت عبدالوهاب في تصريحات خاصة، إنه من أهم مكونات البلازما فاكتور 8 و9، ويتم استخدامهما في علاج الهيموفيليا، كما يتم استخدام الألبومين في علاج أمراض الكبد والكلى وبعض أمراض القلب، ولذا فإن التبرع بالبلازما يعد مشروعًا قوميًا مهمًا يساهم في توفير وقت ومجهود كبيرين.

وأضافت: "يجب على المتبرع أن يكون من سن 18 إلى 60 عامًا، وخالي من الأمراض الفيروسية، ويتم عمل فحص شامل له للتأكد من خلوه من الأمراض، كما أن التبرع يفيد في تجديد خلايا النخاع للمتبرع ويكتسب طاقة إيجابية كبيرة ويمكن أن يتبرع كل 3 أشهر".