مطار القاهرة: سفر ووصول 46 ألف راكب على متن 339 رحلة طيران الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الجمعة، مغادرة ووصول 46 ألف راكب على متن 339 رحلة جوية، تسيّرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار شهدت وصول 169 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 23 ألف راكب، ومغادرة 170 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 23 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.