مصدر أمني ينفي تعرض قيادات الإخوان لانتهاكات أو أزمات صحية داخل السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله ببعض القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تعرض أى من قيادات الجماعة الإرهابية المحكومة عليهم لأية أزمات صحية أو انتهاكات داخل السجون، مؤكداً أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.

ولفت المصدر إلى أن ن ذلك يأتى فى إطار المساعى الدائمة للأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب والشائعات، مشدداً على أن قطاع الحماية المجتمعية يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء.