شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج تراقب مبيعات معرض ديارنا وتأخذ رأى الزائرين عن المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل بكساوى، مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي تقوم مراقبة المبيعات والتعرف من الزائرين عن رأيهم فى المنتجات المعروضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن هناك نجاحا كبيرا فى معرض “ديارنا” في العلمين الجديدة، مؤكدا على الإقبال الكثيف بالمعرض.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي افتتحت معرض "ديارنا" مارينا للحرف اليدوية والتراثية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور محافظ مرسى مطروح اللواء خالد شعيب والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، ويستمر لمدة شهر حتى 25 اغسطس بمنطقة مارينا 5 في الساحل الشمالي، وشاركت الاسر المنتجة من منطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بالمفروشات والملابس السيناوية والتي تتميز بجودة عالية أبهرت زوار المعرض من المصطافين بمنطقة مارينا .