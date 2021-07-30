شكرا لقرائتكم خبر عن غداً مصر للطيران تبدأ تسيير سلسلة من الرحلات العارضة من مدريد إلى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار الأقصر الدولى، غدا السبت، أول رحلة جوية لمصر للطيران قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك فى إطار مجهودات وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وجذب المزيد من االعملاء من جميع أنحاء العالم حيث اتفقت الشركة الوطنية مصر للطيران بالاتفاق مع بعض وكلاء السياحة بإسبانيا لتسيير سلسلة من رحلات الطيران العارض من العاصمة مدريد إلى الأقصر خلال الفترة القادمة تبدأ من غداً السبت ثم رحلتين أسبوعياً يوم السبت من كل أسبوع اعتباراً من 7 أغسطس القادم.

ويأتى هذا تماشياً مع خطة وزارة الطيران المدنى لزيادة معدلات التشغيل وفتح خطوط جديدة لجذب المزيد من العملاء، حيث أن الوزارة وشركاتها تنتهج خطة شاملة لتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة القادمة خاصة وأن قطاع الطيران المدنى العالمى يشهد بوادر التعافى من أزمة جائحة كورونا بعد توفير اللقاحات وتخفيف بعض الدول القيود على السفر، كما أن المطارات المصرية تعد من أوائل المطارات التى طبقت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها عالميا الأمر الذى أسفر عن حصول 11 مطار على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من ضمنهم مطار الأقصر وهم مطار القاهرة الدولى وكل من مطار الغردقة وشرم وطابا ومرسى مطروح ومرسى علم وسوهاج واسيوط ومطارى اسوان وبرج العرب من مجلس المطارات الدولى ACI وساهم فى تشجيع حركة السفر من وإلى المطارات المصرية.