رصاص الثأر.. مقتل مُسن وإصابة شخصين في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط المتورطين في حادث إطلاق نار بقرية بيدف مركز العياط، جنوب المحافظة.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط، إشارة من شرطة النجدة بوقوع إطلاق نار ووجود ضحايا ما بين متوفى ومصابين اثنين.

اننتقل ضباط المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد عبد الشكور مفتش الفرقة، وتبين مقتل مُسن يدعى "يوسف.ع." وإصابة اثنين آخرين جميعهم مقيمين قرية طهما إثر تلقيهم أعيرة نارية.

التحريات التي أجراها رجال المباحث بقيادة الرائد محمد إدريس ومعاونيه باسم هنداوي وعادل طلبة توصلت إلى أن خلافات ثأرية وراء الحادث لسابق تسبب عائلة المجني عليهم في قتل شخص من عائلة أخرى.

ووجه اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة بسرعة تحديد وضبط مرتكبي الواقعة والأسلحة المستخدمة مع تعيين الحراسة اللازمة بموقع الحادث لملاحظة الحالة الأمنية.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف الطب الشرعي، وتعيين حراسة على المستشفى التي يتواجدا بها المصابين لحين تماثلهما للشفاء.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.