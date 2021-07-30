شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تصادم قطار بصدادات محطة نجع حمادى وإجراء تحليل مخدرات للسائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم عن واقعة اصطدام جرار قطار 735 / 3980 ركاب نجع حمادى / سوهاج المكون من 7 عربات مطورة بالصدادات الخرسانية الموجودة بنهاية سكة مخزن محطة نجع حمادي.

وأوضحت الهيئة، أن حركة القطارات لم تتأثر بهذه الواقعة ولم ينتح عنها أى إصابات، وأنه تم إيقاف السائق عن العمل وإجراء تحليل المخدرات له وتحويله للتحقيق الفوري لتطبيق بنود لائحة هيئة السكك الحديدية عليه.

كانت هيئة السكة الحديد أعلنت في بيان لها مساء أمس الخميس، أنه أثناء سير قطار 341/2552 اكسبريس القاهرة / الزقازيق / المنصورة بكم 46.900 بين برقين / السنبلاوين، عبرت سيارة ملاكي رقم د ط ف 6471 السكة فجأة من مكان غير معد للعبور، وتم الاصطدام بها مما نتج عنه وقوع 3 وفيات.