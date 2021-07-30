شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص من فريق صومالى فى هجوم إرهابى بمدينة كيسمايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الصومالية، إن هجوما إرهابية استهدف حافلة لاعبي فريق "JCCI" لكرة القدم، مما أسفر عن مقتل 5 منهم، أثناء مرورها في مدينة كيسمايو الساحلية.

وأشارت إلى أن اللاعبين كانوا في طريقهم إلى ملعب كرة القدم، حيث كان من المقرر أن يفتتح نائب رئيس جوبالاند منافسة بين أندية المدينة حول الاندماج الاجتماعى.

وبعث رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، محمد عبد الله فرماجو، رسالة بأحر التعازي لأسر وأصدقاء ضحايا الهجوم الإرهابي في كيسمايو.