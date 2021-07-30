شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين هيئة الأوقاف ومحافظة الدقهلية لإنشاء مشروع الموقف الحضارى بالمنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة الدقهلية اليوم الجمعة، بديوان عام محافظة الدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمهندس علاء عبد العزيز مدير عام هيئة الأوقاف المصرية، لإنشاء مشروع الموقف الحضارى بمدينة المنصورة، وتطوير وتنظيم مواقف سيارات الأجرة والنقل الجماعى بما يتواكب مع اتجاه الدولة المصرية لتسهيل وتيسير حياة المواطنين وتحسين الخدمة المقدمة لهم.

وخلال توقيع البروتوكول أكد وزير الأوقاف، أن هذا المشروع من أفضل المشروعات الخدمية للمحافظة، ويحقق العديد من الخدمات المجتمعية والتنموية لأبناء محافظة الدقهلية، كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن المحافظة تسعد دائما بزيارة وزير الأوقاف، وأن ما تقوم به وزارة الأوقاف بقيادته من خدمات للمجتمع فى شتى المجالات عمل غير مسبوق.

يأتى إنشاء هذا الموقف على مساحة 42 ألف متر نصفها مخصص موقفا للسيارات وتديره المحافظة بمعرفتها مقابل حق انتفاع لهيئة الأوقاف والنصف الثانى للخدمات ويدار بمعرفة هيئة الأوقاف .