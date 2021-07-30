شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير توضح دور "تكافل وكرامة" فى تحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت الباحثة أسماء عبد القادر صادق، منسق وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الفيوم، رسالة ماجستير بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم، تحت عنوان "فعالية برنامج الدعم النقدى المشروط فى تحسين نوعية حياة الفقراء"

وتأتى الرسالة تحت إشراف ومناقشة الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة الفيوم، والدكتور خالد قاسم، أستاذ الاقتصاد مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد عبد الحميد سليم أستاذ التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية – ومدير مركز الخدمة العامة، جامعة الفيوم، والدكتور السيد على عثمان أستاذ التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية - جامعة الفيوم.

وقالت الباحثة فى رسالة الماجستير، إن الدولة أطلقت العديد من برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ووفرت دعم نقدى للأسر المصرية الواقعة تحت خط الفقر كوسيلة للحماية الاجتماعية لصالح الأسر من خلال أول برنامج مشروط للدعم النقدى وهو برنامج "تكافل وكرامة" الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى فى عام 2015م، وذلك وفقًا لرؤية مصر 2030م والذى يستهدف الأسر محدودة الدخل تحت خط الفقر، الذين بلغت نسبتهم (29.7%) لعام2020م.

وأوضحت أن البرنامج يتمثل فى مساندة تلك الأسر الفقيرة بهدف تحسين نوعية حياتهم وتحسين المستوى المعيشى لها وتمكينها من الخروج من دائرة الفقر، نظرًا لتعدد احتياجات تلك الأسر وعدم قدرتها على إشباع هذه الاحتياجات، فالحماية الاجتماعية حق أساسى من حقوق الإنسان، كما إنها تؤدى دوراً هاماً للحماية من الفقر وتخفيفه، وتحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية والحفاظ على كرامة الإنسان، ولأن مصر من أوائل الدولة العربية التى تقوم بتطبيق برنامج الدعم النقدى المشروط فى مصر، ونظراً لأهميته جاءت الدراسة الحالية لتتناول " فعالية برنامج الدعم النقدى المشروط فى تحسين نوعية حياة الفقراء".