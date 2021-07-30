شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم مسلح على مبنى للأمم المتحدة فى أفغانستان ومقتل شرطى أفغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، اليوم الجمعة، إن مبنى تابع لها فى مدينة هرات، والتى تشهد اشتباكات عنيفة بين حركة طالبان والقوات الأفغانية، تعرض لهجوم أسفر عن مقتل شرطى أفغانى.

وقالت البعثة في بيان اليوم الجمعة، إن "هذا الهجوم وقع على مدخل مبنى تم تحديده بوضوح للأمم المتحدة نفذته عناصر مناهضة للحكومة"، مشيرة إلى أنه تسبب في مقتل شرطى أفغانى كان يحرس المبنى وإصابة البعض بجروح مختلفة.

وبعد انسحاب قوات دولية من الأراضى الأفغانية، من المتوقع أن تحتفظ الولايات المتحدة بما يتراوح بين 650 جنديا إلى ألف جندي في أفغانستان لحراسة السفارة الأمريكية ومطار كابول والمنشآت الحكومية الرئيسية الأخرى.