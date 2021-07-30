شكرا لقرائتكم خبر عن كسر خط مياه بطريق المريوطية فى الجيزة والمحافظ يتفقد أعمال الإصلاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الكائن بطريق المريوطية أمام شارع العروبة بحى الطالبية، ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفة أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الأعمال بالتوازى مع إصلاح الكسر لإعادة ضخ المياه للمناطق التى تأثرت بضعف فى الضغوطات نتيجة لذلك .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم الدفع بـ 11 سيارة لشفط المياه الناتجة عن الكسر، كما تم إجراء تحويله مرورية امام شارع العروبة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق .

كما وجه المحافظ رئيس حى الطالبية بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أى معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء .

لافتا، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى قامت بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أى احتياجات أخرى للمواطنين من المياه بأى منطقة متأثرة أو للطوارئ يتم الاتصال على الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى 125 وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة على أرقام (114، 35869371، 35869193، 35863004،35855722 ) لتوفير سيارات مياه الشرب او للتعامل مع البلاغات العاجلة.