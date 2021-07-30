لمجال إفتائي مواكب ومتجدد.. الإفتاء تنهي الاستعداد لمؤتمر "التحول الرقمي" تحت رعاية الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أنهت دار الإفتاء المصرية، استعداداتها لإطلاق مؤتمرها العالمي "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون"، الذي يعقد يومي الثاني والثالث من أغسطس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشكّل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بصحبة مستشاره الدكتور ابراهيم نجم، غرفة عمليات لمتابعة كل كبيرة وصغيرة في المؤتمر بدءا من استقبال الوفود بالمطار، وحتى إعلان التوصيات الختامية، والبدء في تنفيذها كما الحال في دار الإفتاء، بعد انتهاء الفعاليات.

وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية و الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن هناك عدد من الفعاليات والنشاطات وما تصدر عنه من القرارات والإنجازات ما لا يشاركه مؤتمر من نظرائه، وتجد فيه من الدوي والثمرات ما يتميز به مؤتمر الإفتاء تميزًا نوعيًّا يجعل منه حدثًا محليًّا عالميًّا مشاركًا ومنافسًا ومكملًا.

وأوضح نجم أنه يشارك في المؤتمر وفود من 85 دولة حول العالم، ويشارك في أعماله وجلساتِه نُخبةٌ مِنَ العلماءِ والمُفتينَ والباحثِينَ المتخصصينِ مِنْ مُخْتَلِفِ بُلْدانِ العالم، بأبحاثِهمْ ومَا دارَ حولَها مِنْ مناقشاتٍ مهمَّةٍ ومُداخلاتٍ مفيدةٍ، مشيرا إلى أن موضوع المؤتمر هو واجب الوقت في مجال الإفتاء وغيره من مجالات الحياة المعاصرة، وهو قضية التحول الرقمي في المؤسسات الإفتائية وأهميته، والذي يناقشه جمهرة علمائه بتفاصيله.

وأشار نجم أن المجال الإفتائي سيصبح مواكبًا ومتجددًا يناقش قادة الإفتاء في العالم واجبات المؤسسات الإفتائية في العصر الرقمي وتحديات تطبيق الرقمنة فيها وكيفية الاستفادة بالتقنيات الحديثة في إقامة جسور التعاون بين هذه المؤسسات، واستخدام الاجتهاد الجماعي ووضع طرائق وآليات للفتوى الجماعية بجميع صورها الوطنية والعالمية، وبيان مدى استخدام المؤسسات الإفتائية للتطور الرقمي في عبور الأزمات ومواجهة الجوائح مثل جائحة "كورونا"، وتفعيل الإفتاء الجماعي في التعامل مع هذه الأزمة.

أكد مستشار مفتي الجمهورية أن المؤتمر يحظى بعدد من الورش غير التقليدية التي تنتهجها الأمانة في فاعلياتها تنعقد على هامش المؤتمر مجموعةٌ مِنْ وِرَشِ العملِ التي تؤصل وتفعِّل مفاهيم التدريب والمشاركة لتكون أوصل لأهداف المؤتمر ورسالة الأمانة.

وأشار إلى أن الورشة الأولى في المؤتمر حول: الفتوى والعصر الرقمي.. كيف نقتحم الميدان؟، وتناقش كيفية استفادة مؤسسات الفتوى من تكنولوجيا المعلومات، وتقف على أهم البرمجيات اللازمة للمؤسسات الإفتائية لتنفيذ التحول الرقمي، وتعرض لبعض المؤسسات الإفتائية التي نجحت في التحول الرقمي وكيفية إفادتها من هذا التطور في الفتوى وإدارة العملية الإفتائية داخلها.

وتنعقد الورشة الثانية حول: نتائج حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2020/2021م.

ولفت مستشار المفتي، أنه سيتم استعراض نتائج التحليل المقارن للسنوات الأربع الماضية من خلال دراسات مقارِنة لقضايا الفتوى، وتقديم رؤى استشرافية تنهض بالخطاب الإفتائي. كما تجري مناقشة المرحلة الثانية من عمل محرك البحث الإلكتروني للمؤشر وقاعدة بياناته، وينتظر أن تخرج الورشة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي تسهم حال تطبيقها في تحسين وتطوير العمل في المنظومة الإفتائية.

وأوضح مستشار المفتي أن الورشة الثالثة تنعقد حول: التعليم عن بُعد.. طريقٌ للتأهيل الإفتائي باستخدام التقنية الرقمية، لتعرض تجربة موقع "إعداد المفتين عن بُعد" التابع لدار الإفتاء المصرية كأول مؤسسة مهنية متخصصة تعمل على إعداد وتأهيل المفتين من خلال الجمع بين التكوين العلمي المتخصص والتدريب العملي على الفتوى ومهاراتها.

وكشف نجم، عن المبادرات التي سيتم إطلاقها في فعاليات المؤتمر وإنجازاته بمجموعة من المبادرات الإفتائية التي تعد نقلة نوعية في سياق التحول الرقمي داخل المؤسسات الإفتائية وتفعيله في ظل تطوير آليات التعاون والتكامل بينها، وخاصة في مواجهة الجوائح والأزمات، وهي:

• وثيقة "التعاون والتكامل الإفتائي"؛ لتكون أول وثيقة تقرر قيم ومبادئ وضوابط وآليات التعاون والتكامل بين مؤسسات الفتوى.

• وفي سياق المبادرات الدولية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تنشأ مجموعة من مكاتب التمثيل للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء حول العالم.

• وفي سياق المركز البحثي الأول من نوعه في رسالته وطريقة إدارته، وهو مركز سلام صدرت عدة مبادرات وأفكار تفعِّل دورَه كمركز للأبحاث الابتكارية الحيوية.

• وضع تصور لبرنامج سلام الأكاديمي، وهو أول برنامج أكاديمي من نوعه في العالم يُتيح المعرفة الأكاديمية بتاريخ الجماعات المتطرفة وسيكولوجيا وسُسيولوجيا التطرف وأهم مصادره، ومصفوفة المغالطات الفكرية التي تستند إليها التنظيمات المتطرفة والتعرف على منهجيات البحث الحديثة في دراسات التطرف وأبرز الاستراتيجيات الوطنية في مكافحته.

• ينطلق التطبيق الإلكتروني العالمي للفتاوى (FatwaPro)، وهو تطبيق بالإنجليزية والفرنسية يهدف إلى ضبط الخطاب الإفتائي، ويسد الباب على المتطرفين من كافة الاتجاهات، سواء الإرهابيون من جانب، أو دعاة الكراهية من الجانب الآخر، ويلبي حاجات المجتمعات المسلمة من فتاوى بلغاتهم، وذلك استمرارا للمبادرات الداعمة للرسالة الإفتائية الحضارية التي تستخدم التحول الرقمي لخدمة هذه الرسالة ولتسهم في الحد من خطابات الكراهية ولتحافظ على الهوية من غير تطرف.