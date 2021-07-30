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"مُفرجا عنه أو بأسرة سُجن عائلها".. كيف تتعاون الداخلية مع أسر نزلاء السجون؟ (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يرصد جهود الوزارة والتعاوزن مع أسر نزلاء السجون والمفرج عنهم.

مدة الفيديو لا تزيد 3 دقائق وترصد تقديم المساعدات لأسر نزلاء السجون والمفرج عنهم بالتنسيق مع الجهات المشاركة .

ويأتي ذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصا من الوزارة على احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم واستمرارا لمبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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