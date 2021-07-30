شكرا لقرائتكم خبر عن السفينة "إيفر جيفن" تصل ميناء روتردام فى هولندا وتبدأ تفريغ الحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت السفينة البنمية "إيفر جيفن" التى جنحت فى قناة السويس فى 23 مارس الماضى لمدة 6 أيام، فى تفريغ حمولتها فى ميناء روتردام فى هولندا، بعدما استمرت الحمولة عليها أكثر من 4 شهور.

ووصلت السفينة لميناء روتردام فى هولندا، وبدأت فى تفريغ الحمولة، تمهيداً لتوصيل البضائع المتواجدة على متنها، حيث تحتوى على 18000 صندوق حاويات من البضائع المختلفة.

وغادرت السفينة المجرى الملاحي، يوم 7 يوليو، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، وبدأت فى تفريغ حمولتها فى ميناء روتردام فى هولندا، بعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس.

وكانت الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية التى جنحت فى قناة السويس فى مارس الماضى لمدة 6 أيام، استبدلت قبطانها الذى كان يقودها وقع حادث الجنوح، بقبطان آخر ليستكمل رحلتها التى انطلقت يوم 6 يوليو من البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية -مكان التحفظ عليها قبل توقيع عقود التسوية- إلى ميناء روتردام بهولندا.

وكانت سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفين"، والتى جنحت بقناة السويس فى مارس الماضي، تحركت الأربعاء من مقر احتجازها فى البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية، وعبرت المجرى الملاحى استعدادا لاستئناف رحلتها بعد 106 أيام للتوقف فى المجرى الملاحى لقناة السويس.

وظلت الناقلة، وهى من أكبر الناقلات حول العالم، جانحة لنحو أسبوع فى قناة السويس خلال مارس الماضى ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحى الحيوى للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، جنحت فى الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، فى مارس الماضى لمدة 6 أيام.

وغادرت السفينة المجرى الملاحي، عقب توقيع عقود التسوية النهائية بين هيئة قناة السويس، والشركة المالكة للسفينة الجانحة، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وسفير اليابان، وعدد من القيادات.