شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيراً بحماية المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس القومى للمرأة، أن قضية الاتجار بالبشر تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، ومن أكثر القضايا المؤرقة التى تعانى منها النساء والفتيات حول العالم حيث يمثلن نسبة كبيرة من ضحاياها .

وأشار المجلس فى بيان له، إلى أنه فى مصر تولى القيادة السياسية اهتماما كبيراً بحماية المرأة وتوفير البيئة الآمنة لها وحمايتها من الوقوع ضحية لجريمة الاتجار بالبشر .

ويواصل المجلس القومى للمرأة جهوده لمكافحة هذه الجريمة، حيث يتلقى مكتب شكاوى المرأة جميع الشكاوى المتعلقة بهذه الجريمة عبر خطه الساخن 15115، ويتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الشكاوى، جنباً إلى جنب مع مواصلة جهوده فى التوعية بهذه الجرائم عبر حملاته الإعلامية والتوعوية.

ويعد اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر فرصة هامة لتجديد التزامنا جميعاً بالتعاون من أجل مكافحة هذه الجرائم.