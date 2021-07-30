السفارة المصرية فى بوركينا فاسو تطلق مبادرة "أصدقاء مصر فى بوركينا "

القاهرة - سامية سيد - أطلقت سفارة جمهورية مصر العربية في بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو مبادرة "أصدقاء مصر في بوركينا ".

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه السفير إبراهيم عبد العظيم الخولى، سفير مصر في واجادوجو، للخريجين البوركينيين من الجامعة الدولية للغة الفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية "جامعة سنجور" والتي تتخذ من الإسكندرية مقراً لها منذ عام 1991، ولمُتدربي الدفعة السابعة عشر الحالية من طلبة الماجستير بالجامعة من جنسيات أفريقية مُختلفة، وذلك بالإضافة إلى مُديري ومسئولي فرعيّ الجامعة في واجادوجو .



وذكرت الخارجية اليوم الجمعة أن السفير الخولي اكد أن السفارة المصرية في "واجادوجو" قد أطلقت تلك المبادرة لتجميع خريجي جامعة "سنجور" من البوركينيين وكذلك الآلاف من المتدربين الذين تابعوا الدورات المُتخصصة والمُتعددة التي تُقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومن قبلها الصندوق المصرى للتعاون الفني مع إفريقيا منذ ثمانينات القرن الماضي، وذلك من أجل تحقيق التواصل النشط والفعّال بين "أصدقاء مصر" من الشقيقات والأشقاء في بوركينا، وإطلاعهم على الدورات الجديدة والمنح الدراسية التي يُقدمها الجانب المصري، واحاطتهم بالمُستجدات التنموية والاجتماعية وجهود التحديث والتطوير في مصر.



وأضاف السفير المصري أن السفارة تُقدم كل الدعم للمعهديّن البوركينيين اللذين يستضيفان فرعي جامعة "سنجور" لتدريس شهادة الماجستير في التنمية، وأن هذا الأمر يُعد امتداداً طبيعياً للدعم الكبير الذي تقدمه مصر -دولة المقر- لعمل الجامعة ولطلبتها وللعملية التعليمية بها.