شكرا لقرائتكم خبر عن التربية الفنية بحلوان تبدأ تنظيم الدورات التدريبية الصيفية للشباب أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية التربية الفنية بجامعة حلوان مجموعة من الدورات التدريبية والورش الفنية الصيفية للشباب والطلائع، كما تنظم الكلية دورات الدراسات الحرة للأطفال، تضم الدورة ورشا مختلفة، وتشمل رسم وتلوين أشغال ورقية نسيج وخزف ونحت وحلي، حيث تبدأ الدورات التدريبية وورش العمل الصيفية أول أغسطس 2021 وتستمر لمدة ثلاث شهور، ويمكن للراغبين في الاشتراك التوجه لمكتب سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية بالزمالك.

وتتضمن الدورات التدريبية الآتى: التصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، ودورة الاشغال الفنية بخامة الجلد والقماش، وكذلك أشغال الحلى المعدنية، والتوظيفات النسجية، و تشكيل الزجاج و فن الكاريكاتير، والبطانات الطينية المزججة، وأيضا دورة ذوي الاحتياجات الخاصه. كما تنظم ورش عمل صيفية في الرسم والتصوير وتتضمن ( المنظر الطبيعي - دراسات بالرصاص - تجريب بالخامات - كولاج - اشغال الحلي بالسلك - اشغال الحلي بالاركيت- اشغال خشب - فن النحت - طباعة - التشكيل الخزفي).

وكان الدكتور ماجد نجم أكد على اهتمام الجامعة بعقد الدورات التدريبية بشكل دورى والتي من شأنها أن تصقل المواهب وتنمي القدرات وتساهم فى اكساب الخبرات، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي في مقدمتها إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وسعياً من الجامعة لخدمة المجتمع المحيط بجميع فئاته العمرية، وفي التخصصات والمجالات المختلفة.

من جانبه أوضح الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دور الجامعة في المشاركة المجتمعية، وحرصها الدائم على تنظيم الدورات التدريبية التي تساهم في زيادة وعي الطلاب والشباب والطلائع، و إعداد الشباب للمساهمة في تطوير المجتمع، وكذلك تعمل الجامعة دائما على تبني مواهب الأطفال والشباب، وتقديم فرص للتدريب لهم، وتنمية قدراتهم .

فيما قال الدكتور محمود حامد عميد الكلية أن كلية التربية الفنية دائما تقدم تلك الدورات التدريبية وورش العمل الصيفية لاكتساب الشباب والطلائع مهارات وخبرات مميزة، ويأتى ذلك ايمانًا بدور الكلية في دعم المواهب ورفع الذوق والوعي الفني.