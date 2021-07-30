طلاب جامعة عين شمس يحصدون 24 جائزة فى الدورة التاسعة لمهرجان إبداع

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القاهرة - سامية سيد - نجح طلاب جامعة عين شمس فى اقتناص غالبية جوائز مسابقات مهرجان إبداع والذى اختتمت فاعليات دورته التاسعة ونظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تسلم طلاب جامعة عين شمس 24 جائزة خلال الاحتفالية التى أقيمت على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة .

جاءت مشاركة طلاب جامعة عين شمس فى الدورة التاسعة لمهرجان إبداع، برعاية الدكتورمحمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم ونجح طلاب جامعة عين شمس فى التنافس مع 6500 طالب وطالبة من 145 جامعة ومعهد من الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، والذين تنافسوا فى 23 مسابقة فى المجالات العلمية والأدبية والثقافية والفنية.

وجاءت جوائز الطلاب على النحو التالي:

فى الفرق الجماعية حصد طلاب جامعة عين شمس

المركز الأول فى كل من مسابقات مسرح الهواة ومسرح المتخصصين والأفلام القصيرة، وكذلك المركز الأول لفريق الموسيقى. بالإضافة إلى مركز ثانى فنون شعبية و جائزة أفضل موسيقى وغناء فى مجال الفنون الشعبية، مركز ثانى فريق الانشاد الدينى والمركز الثانى للترانيم المسيحية، والمركز الثالث مجال المسرح الغنائي.

أما فى المسابقات الفردية، فقد حصد طلاب جامعة عين شمس الجوائز التالية:

مركز أول أفضل ممثل مسرح هواة

مركز أول أفضل ممثلة مسرح هواة

مركز أول أفضل مخرج مسرح هواة

مركز أول أفضل مخرج مسرح متخصصين

مركز أول أفضل ممثل مسرح مسرح متخصصين

مركز ثالث أفضل ممثل مسرح متخصصين

مركز ثانى أفضل ممثلة مسرح متخصصين

مركز ثالث أفضل ممثلة مسرح متخصصين

مركز ثانى أفضل ديكور مسرح متخصصين

مركز ثانى أفضل اضاءة مسرح متخصصين

مركز ثانى أفضل ملابس مسرح المتخصصين

أفضل ممثل مركز ثالث المسرح الغنائي

كما حصدت جامعة عين شمس فى مسابقات المجال العلمى المركز الأول فى مجال الابتكارات العلمية ( إنترنت الأشياء)

وفى المجال الثقافى حصد الطلاب ( المركز الأول فى مجال شعر العامية والمركز الثانى لأفضل كاتب سيناريو).

يذكر أن مجموع جوائز المهرجان تبلغ 4 ملايين و 917 ألف جنيه مصري.