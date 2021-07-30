شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر استباحة المال العام والحق العام.. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "مخاطر استباحة المال العام والحق العام "، يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة بعد قليل، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقًا، مشددة على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ويوضح ”الخليج 365” فى النقاط التالية ضوابط الصلاة داخل المساجد سواء فى الصلوات الخمس أو فى صلاة الجمعة:

1. تكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.

2. مراعاة التباعد بما يعادل متر ونصف المتر بين المصلين.

3. ارتداء الكمامة.

4. إحضار المصلى الشخصي.

5. فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

6. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط.

7. عدم فتح دورات المياه.

8. عدم فتح أو دور المناسبات.

9. عدم زيارة الأضرحة.

10. عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

11. فى حالة حدوث أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة الجمعة فى المسجد.

12. تفويض مديرى المديريات بغلق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية.